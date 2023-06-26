Bayramda nüfusun ikiye katlanması beklenen Antalya'ya tatilci akını

Turizmin başkenti Antalya'da Kurban Bayramı hareketliliği devam ediyor. 9 günlük bayram tatilini Antalya'da geçirmek isteyen tatilciler şehre akın akın geliyorlar. Tatil tercihini Antalya'dan yana kullanmak isteyen sürücüler, Konya-Antalya karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Manavgat İlçe Jandarma ekipleri de karayolu üzerinde oluşturulan denetim noktasında kontrollerini sıkılaştırdı. Denetimler çerçevesinde ekipler durdurdukları sürücülerin bayramlarını tebrik ederek; emniyet kemeri, hız kuralları, cep telefonu kullanmamaları, dinlenme süreleri konularında bilgiler verdi. Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceği bildirildi. Diğer taraftan, yaşanan yoğunluk havadan dron kamerasına da yansıdı.

Yolculuğunun güzel geçtiğini belirten Ahmet Can Çakıllı, "Ankara'dan geliyorum. Denetimler iyi yapılıyor. Ekiplerimize teşekkür ederim" dedi. Antalya'ya tatile gelen Zehre Gülseven ise, "Konya'da öğretmenlik yapıyorum. Yolcuğumuz gayet güzel geçiyor. Bayram için Antalya'ya geldim. Güvenli bir yolculuk yapıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen kemerlerini taksın" diye konuştu.