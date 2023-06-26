Prigojin: Wagner, 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda

Wagner'in imhasını önlemek için isyanı başlattıklarını öne sürdü. Wagner'in varlığının 1 Temmuz'da sona ermek zorunda olduğunu belirtti.

İktidarı değiştirmek gibi bir amaçları olmadığını dile getirdi.

Wagner üyelerinin Rus helikopter ve füzeleri ile vurulduğuna dair iddiasını yineledi.

Prigojin, daha fazla Rus askerinin kanı dökülmemesi için üslerine geri döndüklerini söyledi.

Düşürdükleri Rus uçak ve helikopterleri ile ilgili "pişmanız" ifadesini kullandı.

Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin, çıkardığı 'isyan' sonrası ilk kez konuştu. Prigojin çıkardıkları silahlı isyanı "yürüyüş" olarak tanımladı. Yaşananların Rusya'nın önemli güvenlik açıklarını gözler önüne serdiğine dikkati çekti.

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