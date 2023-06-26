İstanbullular millet bahçeleri ve sahillere akın etti

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
12 ilin müftüsü değişti
12 ilin müftüsü değişti
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbullular millet bahçeleri ve sahillere akın etti

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, trafik yoğunluğunun azaldığı İstanbul'da sahil, park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 19:11, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 19:18
Yazdır
İstanbullular millet bahçeleri ve sahillere akın etti

Bayram tatili nedeniyle İstanbul, trafikte en sakin günlerinden birini yaşıyor. Kentte trafik yoğunluğu gün boyunca yüzde 20'ler civarında seyrederken güzel havanın ve sakin trafiğin etkisiyle İstanbullular da parklarda, sahil kesimlerinde ve millet bahçelerinde vakit geçirdi, piknik yaptı.

Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi, sahil kesimleri ve Kız Kulesi de kent sakinlerinin uğrak yerleri arasında yerini aldı.

Üsküdar sahilinde çocuğuyla gezen Erkan Özdemir, Esenyurt'tan Üsküdar'a 1,5 saate geldiğini ve normalde bu mesafenin 2,5 saat sürdüğünü söyledi. Trafiğin azalmasıyla İstanbul'un tadını çıkarmak istediklerini dile getiren Özdemir, "Kız Kulesi'ni ilk kez oğlumla beraber göreceğim." dedi.

- "Kız Kulesi'ni görmek istedik"

Üniversiteden yeni mezun olduğunu belirten Bengü Süheda Şengül de ailesiyle bayramı İstanbul'da geçireceklerini anlattı.

Kız Kulesi'ni görmek istediklerini kaydeden Şengül, "Bugün gerçekten İstanbul boştu ve trafik yoktu. Biz de Pendik'ten Üsküdar'a kolay geldik. Dedem Ankara'dan geldi ve ona İstanbul'u gezdiriyoruz. Kız Kulesi'ni ilk defa göreceğiz. İstanbul boşaldı, bayramın tadının çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tercih ettiği Üsküdar'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne arkadaşlarıyla gelen sağlık personeli Burcu Bozçalı, doğum günü kutlaması için burayı tercih ettiklerini söyledi. Çalıştığı için bayramı İstanbul'da geçireceğini dile getiren Bozçalı, "İstanbul bayram öncesi boşaldı. Bu hastanemize gelen hastalara da yansıdı. Millet bahçesi içimizi açtı. Zeytinburnu'ndan geliyoruz. Marmaray'ı kullandık ve trafik sorunu da yaşamadık. Herkese sevdikleriyle huzurlu güzel bir bayram diliyorum." diye konuştu.

Ailesiyle millet bahçesini tercih eden gençlerden Ayşe Naz Özyıldırım ise okulların kapanmasıyla Manisa'dan İstanbul'a geldiğini, ailesi ve arkadaşlarıyla millet bahçesini gezdiğini anlattı. Özyıldırım, İstanbul Boğazı'nın manzarasını beğendiğini ifade etti.

Ailesiyle piknik yapan Mesut Yalçın da deprem bölgesi Adıyaman'dan geldiklerini belirterek, 9 katlı binanın 5'inci katında depreme yakalandıklarını, evlerinin ağır hasarlı olduğunu, değişiklik olsun diye 2 çocuğu ve ailesiyle İstanbul'a gezmeye geldiklerini kaydetti.

Burada akrabalarını ziyaret ettiğini dile getiren Yalçın, "Adıyaman'a geri döneceğiz. İstanbul bayağı sakin. Cumhurbaşkanımız tarafından Adıyaman'da da millet bahçesi açılmıştı. Buradakini de beğendik. Millet bahçelerinin daha fazla artmasını isteriz. İstanbul çok güzel bir şehir." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber