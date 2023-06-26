FETÖ firarisi Asiye Gülen tutuklandı

Gram altın 1600 lirayı aştı
Gram altın 1600 lirayı aştı
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
20 yıllık hakim: İlk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'kızamık' yazısı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
Borsa bayram öncesi rekor kırdı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
MEB'den LGS için iki ayrı tercih robotu
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
LGS kapsamında merkezi sınavla öğrenci alacak lise kontenjanları arttı
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
12 ilin müftüsü değişti
12 ilin müftüsü değişti
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Ana sayfaHaberler Terör

FETÖ firarisi Asiye Gülen tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta gözaltına alınan Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 19:56, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 20:18
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar, savcılık sorgularının ardından FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

- 4 yıldır firari olarak aranıyordu

Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Esenyurt'ta 22 Haziran'da yakalanan Asiye Gülen'in, geçmiş dönemlerde örgütle iltisaklı bazı şirketlerde 2007-2016 arasında SGK kaydının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, adına Asya Katılım Bankasında 2001'de açılan hesabından farklı olarak 19 Şubat 2014 ve 18 Mart 2015 tarihlerinde katılım hesapları da açan Gülen'in 2014'te ay sonları itibariyle 2015 Aralık ayına kadar bakiye artışına gittiği yer aldı.

Yazıda, Asiye Gülen'in kullandığı cep telefonu ile örgütün tepe yöneticilerinden Barbaros Kocakurt ve Süleyman Uysal isimli şahıslarla toplam 7 kez irtibatın bulunduğu ve 18 Kasım 2015 itibariyle örgüt mensuplarının yoğun katılım gösterdiği Pak Eğitim İş Sendikasına üyelik başvurusu yaptığı kaydedildi.

Şüphelinin bu hususta Kaynak Holding çalışanı olduğu değerlendirilen Recep Göktaş ile mail yazışması yaptığı aktarılan yazıda, İzmir'deki ikametinde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait ya da onun isminin geçtiği bir çok kitap ile ses kayıtlarının bulunduğu CD'lerin ele geçirildiği anlatıldı.

- Mustafa Çamyar'ın telefonundaki "Hoca efendi" mesajları dikkati çekti

Sevk yazısında, şüphelinin inkara dönük savunma yaptığı belirtilerek, birlikte yakalandığı Mustafa Çamyar'a ait ikamette birçok dijital materyal ele geçirildiği, olağan dışı şekilde yüksek miktarda dolar cinsinden yabancı para ve F serisi 1 dolar bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Mustafa Çamyar'ın cep telefonu içeriklerinde "Hoca efendi" ibaresinin yer aldığı mesajların bulunduğu vurgulanan yazıda, Asiye Gülen ile Çamyar'ın ifadelerindeki çelişkiler bir arada değerlendirildiğinde her iki şüphelinin yurt dışı ile irtibatının olduğu tespitine yer verildi.

Yazıda, ikisinin de yakalanış biçimleri ve ikamette bulunan yüksek miktardaki dövizler ile yurt dışına kaçma girişiminde bulunabilecekleri değerlendirilerek, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğu gerekçesiyle tutuklanmaları istendi.

Asiye Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber