Göçmenin pes dedirten kaçış planı: Gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın düzensiz göçle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Düzensiz göçmenlere yönelik son dönemde denetimlerini sıklaştıran İçişleri Bakanlığı'nın tüm teşkilatları, kaçak göçmenlere geçit vermiyor. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler birbirinden ilginç kaçış planları deneseler de kaçamadan yakayı ele veriyorlar. Göçmenlerin akıllara durgunluk veren yeni kaçış planını Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri deşifre etti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Müdürlüğü, Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bulgaristan plakalı şüpheli otomobil durduruldu.

Otomobilin arka bagaj kısmında bulunan zula diye tabir edilen gizli bölmede Suriye uyruklu göçmen şahıs gizlenmiş şekilde yakalandı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen 500 euro ve 525 TL paraya el konuldu.

Yakalanan göçmen ve aracın sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.