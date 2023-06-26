Serinlemek için girdiği gölde boğuldu, arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ala El Sattuf (20) ve 3 arkadaşı göl kıyısına gelerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Sattuf, serinlemek için göle girdi. Gölde yüzen Sattuf bir anda su içerisinde çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sattuf ise su içerisinde bir süre sonra kayboldu.

Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, yaptığı arama kurtarma çalışmasında Sattuf'un cansız bedenini buldu. Sudan çıkartılan Sattuf'un cansız bedenini gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Polisin olay yerindeki çalışmalarının ardından Sattuf'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.