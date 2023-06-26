Taziyede yedikleri yemekten zehirlenen 18 kişi tedavi altına alındı

Ada Mahallesi'nde yakınlarının taziyesinde fasulye ve pilav yiyenlerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Aralarında çocukların da olduğu 18 kişi, karın ağrısı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslar ve özel araçlarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 18 kişinin genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.