Proje okulları yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı

İşte o değişiklik;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan "6/7/2018" ibaresi "6/7/2020" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Görev sürelerinin uzatılması

GEÇİÇİ MADDE 2- (1) Dört ve sekiz yıllık görev sürelerini 16/6/2023 tarihi itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

İşte değişikliklerin işlendiği maddeler;

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 6/7/2020 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz.

Editörün Notu; yapılan bu değişiklikle 6/7/2018 tarihin, 6/7/2020 tarihi ile değiştirilerek proje okullarında daha önce görev yapan öğretmenlere iki yıl daha çalışma imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca yeni eklenen geçici 2. madde ile de, dört ve sekiz yıllık görev sürelerini 16/6/2023 tarihi itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin bir yıl süreyle uzatılabilmesinin yolu açılmıştır.

Ahmet KANDEMİR