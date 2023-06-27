Manisa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Anne Çevik, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Mahmut Alp Çevik'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, E.K'nin (37) kullandığı 34 LC 9170 plakalı otomobil, İzmir Ankara karayolu Durasıllı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbahar Çevik (27) ile oğlu Mahmut Alp Çevik'e (1) çarptı.

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