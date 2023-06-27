Ankara'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Etimesgut ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Piyade Mahallesi 2022 Sokak'ta berberlik yapan Serdar Ertürk (47) ile Mücahit Altay (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Altay, Ertürk'ü bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından olay yerinden ayrılmayan zanlı, bölgeye gelen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.