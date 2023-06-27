Adalet Bakanı Tunç'tan Reuters'a tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansına tepki gösterdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reuters haber ajansının Bilal Erdoğan hakkındaki haberinin, gerçek dışı iddialar içeren asılsız bir haber olduğunu belirtti.

Söz konusu haberin basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülke aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibaret olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Haberin içinde, hem 'teyit edemedik' diyeceksiniz hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki demokratik hukuk devletlerinde ve uluslararası hukukta basın özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.

Karalama ve şahsiyet haklarının ihlaline yönelik düzmece haber yapan söz konusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz."