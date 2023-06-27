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Kokain baronları Türkiye'de yakalandı

Avrupa'nın kokain baronu olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan 'Balina' kod adlı İsaac Bignan Isparta'da, Jurean Anthony Finix ise İstanbul'da yakalandı. 10 milyar dolarlık uyuşturucu trafiğini yürüten örgütle bağlantılı 34 kişi de 13 farklı adreste gözaltına alındı. Şüplelilerin 36 adet taşınmazı ile 1,1 milyar lirayı bulan mal varlığına el konuldu. Örgüt, Güney Amerika'dan aldığı tonlarca kokaini Avrupa'ya sevk ediyordu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 07:59, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 07:51
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Kokain baronları Türkiye'de yakalandı

İstanbul merkezli operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 zanlı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la iş birliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si Interpol tarafından aranan toplam 34 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonda 1,1 milyar TL tutarındaki mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

TRAFİĞİ YÖNETİYORLARDI

Güney Amerika'dan başlayıp Avrupa ve Türkiye'ye getirilen tonlarca uyuşturucu maddenin trafiğini yöneten suç örgütüne ilk operasyon 13 Haziran'da yapıldı. İstanbul Narkotik Polisi'nin aylar süren çalışmasının ardından yapılan operasyonda örgütün işlerini yürüten alt ekipten 25 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) ekiplerince yapılan çalışmalarda "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz ile yaklaşık 1,1 milyar TL tutarındaki mal varlığına el konuldu.

KAĞITHANE'DE YAKALANDI

İstanbul Narkotik ekipleri, suç örgütüne yönelik ikinci operasyonu 23 Haziran günü gerçekleştirdi. İstanbul'da oldukları belirlenen 10 örgüt üyesine ait 13 farklı adreste yapılan baskınlarda; aralarında İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranma kaydı bulunan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix ile Şakir K. ve Fatih T. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda sahte pasaportun yanında 11 tabanca, 600 fişek ve çok sayıda dijital belge ele geçirildi.

SİLAHLI EKİBİN BAŞI FİRAR İÇİN GELDİ

İkinci operasyonda İstanbul'da yakalanan Jurean Anthony Finix'in suç örgütünün silahlı kanadından sorumlusu olduğu, birçok silahlı saldırı eyleminin planlayıcısı ve faili olduğu öğrenildi. Finix ve ekibinin Hollanda ve Belçika'dan, 13 Haziran'da yapılan ilk dalga operasyondan sonra yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldikleri ve örgüt lideri Bignan'ı yine yasa dışı yollarla Türkiye'den Akdeniz ülkelerine kaçırmak için plan yaptığı tespit edildi.

Şahin Şen

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