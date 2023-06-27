AK Parti, yerel seçim defterini açtı: Her şehre özel proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına "Yerel seçim defterini açıyoruz" diyerek, zaman kaybedilmeden hazırlıklara başlanılmasını istedi. 14 Mayıs seçimlerine yönelik değerlendirme toplantılarının sürdüğü AK Parti'de Erdoğan'a, partinin oy oranında yaşanan yüzde 7'lik kayıpta nelerin etkili olduğunu içeren bir rapor sunulduğu öğrenildi. Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı son toplantıda teşkilatları kast ederek "Gerekirse neşteri vururuz" dediği ifade edildi. Bu nedenle, il ve ilçe kongreleri yerel seçim sonrasına bırakıldığı için, bazı kritik illerde teşkilat yöneticilerinin atama yoluyla değiştirilerek, yerel seçimlere 'taze kanla' girilmesi planlanıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU-