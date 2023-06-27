Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve

Dolar/TL kurunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin altında kalan faiz artışı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in serbest kambiyo rejimi vurgusunun ardından başlayan yükseliş ivmesi bayram tatili öncesindeki son işlem gününde de devam etti.

Dolar/TL eleştirilen faiz kararı sonrası geçen hafta yeni tarihi zirve olan 25,73 seviyesine kadar yükselmişti. Dün ilk kez 26'yı aşan dolar bugün gün içi en yüksek 26.20 ile rekor yeniledi. Saat 09.14 civarı ise tekrar sınırlı düşüşe geçerek 25.90 bandında işlem görüyor.

Seçimden önce 21,5'in altında olan Euro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25'i geçmişti. MB'nin faiz toplantısına kadar 25.6-25.8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27'yi geçmişti.

Dün ilk kez 28'i gören Euro bugün gün içi en yüksek 28.56'yı görerek zirve tazeledi. Saat 09.14 civarı ise sınırlı düşüş ile 28.28 civarı işlem görüyor.