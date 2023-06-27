Edirne'de FETÖ şüphelisi 9 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri, Üyüklüytatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarından meslekten ihraç edilmiş doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların olduğu 9 kişi gözaltına aldı.

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