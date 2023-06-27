Edirne'de FETÖ şüphelisi 9 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 10:21, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 10:09
Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri, Üyüklüytatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarından meslekten ihraç edilmiş doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların olduğu 9 kişi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.