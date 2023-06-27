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Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük artışın, apartman ve site aidatlarına da aynı oranda zam olarak yansıtılmasına ilişkin hazırlıklar, tesis yönetim sektörü tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 16:06, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 16:07
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Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Temmuz ayından geçerli olacak şekilde asgari ücrete gelen yüzde 34'lük artış, apartman ve site aidatlarında da aynı oranda artışın olacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar site ve apartman bütçelerinin büyük kısmını personel giderleri oluştursa da enerji, bakım-onarım ve diğer giderler de bütçenin genelindeki artış oranını belirliyor." dedi.

Bir ana gayrimenkulün veya toplu yapının giderlerinin, yüzde 50-65'inin çalışan sayısı, yüzde 20-35'inin enerji giderleri, yüzde 5-12'sinin teknik bakım-onarım ve sözleşmeli giderler, yüzde 3-25'inin de diğer giderler ile belirlendiğine ve bu giderlerin değişkenlik gösterebileceğine işaret eden Sağır, şunları kaydetti:

"Giderler, maliklerin demografik yapısına ve yönetimden beklentilerine, yapının büyükşehir, il veya kasabada olmasına, hatta bulunduğu semte, hizmet çeşitliliğine, standartlara ve yeterliliklere uyulmasına, kanun ve mevzuatlardaki gerekliliklerin yerine getirilip getirilmemesine ve birçok başka etkene bağlı olarak değişir."

İşletme bütçelerinin bir yıllık yapıldığına da dikkati çeken Sağır, "Biz bir haftadır bu konuda çalışma yapıyoruz. 1000 lira olan aidata ortalama yüzde 20-25, 4 bin lira olan aidata bile yüzde 20 zam ortaya çıkıyor. Aidata direkt yüzde 34 zam yansıtanlar fahiş artış yapmış olur." diye konuştu.

- "Toplantı yapılmalı"

Sağır, sitenin yönetim planında, yönetimin genel kurul yapmadan dönem içinde ortak gider ve avans paylarını belli oranda artırma yetkisinin yazılı olabileceğini belirterek, giderlerde beklenenden fazla artış olması durumunda yönetime yetki verilmişse ve genel kurul kararı kat maliklerine tebliğ edilmişse, işletme projesinin artırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Sağır, "Site ve apartmanların yönetim planlarında veya son yapılan kat malikleri genel kurul toplantılarında yönetim kuruluna ek bütçe yapma yetkisi verilmiş ise ek bütçe yapma yetkisi vardır. Genel kurulda yönetime ek avans toplanması yetkisi verilmemiş veya bu tür bir yetki yönetim planında da yer almıyorsa, aidatın artırılması için ivedi olarak olağanüstü toplantı yapılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kat malikleri onaylamalı"

Ek bütçe yapma yetkisi olan yönetim kurulunun da yeni işletme bütçesini tüm maliklere ve kullanıcılarına tebliğ etmek zorunda olduğunu anımsatan Sağır, şu ifadeleri kullandı:

"7 gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. İşletme projesi apartman yönetimlerinin en önemli araçlarından biridir ve alacak talebinde bulunabilmek için de kesinleşmiş ve kat maliklerince onaylanmış olması gerekmektedir. Yöneticiler tarafından hazırlanan işletme projesinin iadeli taahhütlü olarak ya da imza karşılığı tebliğ edilmesi, 7 günlük itiraz süresinin başlangıcı açısından hem de alacak talebinde bulunabilmek adına önem arz ediyor. 7 gün içinde itiraz edilmeyen işletme projeleri herkes için bağlayıcı hale geliyor. Dışarıdan sözleşmeye dayalı sağlanan hizmetler ve asansör, hidrofor, jeneratör ve havuz bakımı gibi gider kalemleri ile ilgili temmuzdan sonra geçerli olacak işletme bütçeleriyle ocak-haziran dönemindeki işletme bütçelerindeki gider rakamları karşılaştırılmalı."

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