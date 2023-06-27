İstanbul Valisi Gül'den 'Ambulanslara yol verelim' paylaşımı
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamanla yarışan ambulanslara yol verilmesine ilişkin çağrıda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 13:31, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 13:32
Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, Maltepe D-100 kara yolunda ambulansa yol vermeyen 3 sürücüye uygulanan 12 bin 210 lira tutarındaki para cezasını hatırlattı.
Konvoydaki bir araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gül, "Zamanla yarışan ambulanslarımıza yol verelim." ifadelerini kullandı.