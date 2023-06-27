Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzunun yayımlandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takviminin belli olduğu kaydedildi.
Yetenek sınavı için başvurular, "e-Okul" üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile müsiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı.
Buna göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 27 Haziran - 6 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 9 Temmuz'da ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 10 - 16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtlarının yapılması 17-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Ek yerleştirme
Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 7-11 Ağustos tarihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri, 14-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
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