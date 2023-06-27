Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi/programı uygulayan anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavı takviminin belli olduğu kaydedildi.

Yetenek sınavı için başvurular, "e-Okul" üzerinden kılavuzda belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile müsiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı.

Buna göre yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 27 Haziran - 6 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 9 Temmuz'da ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 10 - 16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtlarının yapılması 17-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Ek yerleştirme

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 7-11 Ağustos tarihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri, 14-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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