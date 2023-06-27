Sağlık Bakanı Koca'dan ambulansa fermuar yöntemiyle yol veren sürücülere teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da ambulansa fermuar yöntemiyle yol veren sürücülere teşekkür etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 14:05, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 14:28
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Ordu'da bir ambulansa sürücülerin yol verme videosunu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım."