Kocaeli'de bağ yolunda insan kemikleri bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bağ yolunda insan kemikleri bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 15:25, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 15:32
Karaahmetli Mahallesi'nde bağ yolundan dönen vatandaşlar, yağışların etkisiyle toprağın aşındığı yol kenarındaki eğimli arazide insan kemikleri olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başlattıkları kazı çalışmasında kafatası dahil birçok kemik parçası çıkardı.
Erkeğe ait olduğu değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.