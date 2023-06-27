Sigara vermeyen yaşlı adamı demir çubukla öldürmüştü, tutuklandı

Olay, saat 06.00'da Gölcük ilçesi Değirmendere Salı Pazarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki T.Ç. isimli şahıs, pazar tezgahı kuran 75 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'dan sigara istedi. Kaya'nın ret cevabı sonrası gözü dönen T.Ç., pazar tezgahının kurulumu için kullanılan demir çubuğu yerden alarak Şakir Kaya'nın yüzüne vurdu. Yere düşen yaşlı adama vurmaya devam eden T.Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

5 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen T.Ç., polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.