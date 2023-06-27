Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki

Genel Başkan Geylan, dün gece yarısı yayınlanan yönetmelik değişikliği ile 4 ve 8 yılını dolduran öğretmenlerin ve özellikle de yöneticilerin görev süresinin bir yıl uzatıldığını belirterek, apar topar gerçekleştirilen bu değişikliğin nedenini ve kimlerin talebine karşılık olarak yapıldığını çok merak ettiklerini bildirdi. "Madem mevcut idareci ve öğretmenlerin görev süresini uzatacaktınız binlerce meslektaşımızın başvurusunu neden aldınız" diye soran Geylan, akademik başarısı en yüksek öğrencilerimizin okuduğu bu okullarımızın tam bir keyfiyet içerisinde birilerinin çiftliği haline getiren düzenden kurtarılması gerektiğini bildirdi. Geylan, ülkemizin geleceği olan başarılı öğrencilerimizin sınavla yerleştiği bu okullarımızın liyakat sahibi ehil ellere emanet edememenin vebalini kimsenin kaldıramayacağını da söyledi.

Genel Başkan Geylan açıklamasında şunları kaydetti:

"Proje okullarına öğretmen ve yönetici atamalarıyla ilgili başvuru süreci 19 Haziran'da bitti. Bu okullarda görev almak isteyen binlerce meslektaşımız MEBBİS üzerinden başvurusunu yaptı. Ama gel gelelim Milli Eğitim Bakanlığı dün gece yarısı yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle 4 ve 8 yılını dolduran öğretmenlerin ve özellikle de yöneticilerin görev süresini 1 yıl uzattı! Apar topar gerçekleştirilen bu değişikliğin nedenini ve "kimlerin" talebine karşılık olarak yapıldığını çok merak ediyoruz. Ayrıca MEB'e şunu soruyoruz: Madem mevcut idareci ve öğretmenlerin görev süresini uzatacaktınız binlerce meslektaşımızın başvurusunu neden aldınız? Kılavuz yayınlandıktan ve süreç nihayete ermek üzereyken, yani maç devam ederken, hangi amaç ve niyete hizmet etmek için kuralları değiştiriyorsunuz? Yıllardır keyfiyetin ve yandaş kadrolaşmanın aparatı haline getirilen proje okullarında 'aynı tas aynı hamam' düzen devam mı edecek? Türkiye Yüzyılı'nı, liyakat yerine, mensubiyetler üzerinden tanzim edilerek kurulmuş olan garabet sistemi muhafaza ederek mi inşa edeceğiz?"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunan Geylan, "Proje okullarımızın yönetici atamalarını da yönetici atama yönetmeliğine tabi şekilde sınav esaslı şekilde yapalım. Akademik başarısı en yüksek öğrencilerimizin okuduğu bu okullarımızı, tam bir keyfiyet içerisinde 'birilerinin çiftliği' haline getiren düzenden kurtaralım, yönetici ve öğretmen atamalarını objektif kriterlere göre gerçekleştirelim. Aksi takdirde, ülkemizin geleceği olan başarılı öğrencilerimizin sınavla yerleştiği bu okullarımızın liyakat sahibi ehil ellere emanet edememenin vebalini kimse kaldıramaz" dedi.