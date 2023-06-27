Salça kazanına düşen bebek tedavi gördüğü hastanede öldü

Çatalarık Mahallesi'nde, 6 Haziran'da salça kazanına düşen Ö.M.A, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı.

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