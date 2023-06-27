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Misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen yaşlı adam öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde misafirlik için gittiği evin balkonundan düştüğü ileri sürülen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 18:25, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 18:26
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Misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen yaşlı adam öldü

Yeni köyündeki akrabasını ziyarete giden Turgut Kelez'i (65) yerde hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Kelez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek Kelez'in balkondan düştüğü öne sürüldü.

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