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Antalya Valiliğinden orman yangınlarını önlemek için genelge

Antalya Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yayınlanan genelge ile ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakma ve bazı bölgelerde uygulanacak kamp yasaklarının yanı sıra, alınacak önlemler ve denetimlere ilişkin maddeler karara bağlandı. Genelge uyarınca belirlenen alanlar dışında 31 Ekim'e kadar orman çevresinde ateş yakmak yasaklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 20:57, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 21:07
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Antalya Valiliğinden orman yangınlarını önlemek için genelge

Antalya Valiliği resmi internet sitesinden Vali Ersin yazıcı imzasıyla yayınlanan genelgenin, yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde, insan ve araç yoğunluğunun artması ile birlikte, orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilerek, ormanları yangına karşı korumak amacıyla yayınlandığı belirtildi. 23 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında uygulanacak genelgede şu maddelere yer verildi:

"Madde 1 - İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanların 4 kilometre civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerlerde(özel mülkiyete konu araziler de dahil) ateş yakmak yasaktır.

Madde 2 - Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal/semaver/ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının, valiliğimiz ve kaymakamlıklarca mutad vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacaktır.

Madde 3 - Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesinde yer alan 'Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır' hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç) mangal/semaver/ateş yakılması yasaktır.

Madde 4 - Belirlenen ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen piknik ve mesire yerlerinde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2023 tarihine kadar saat 20.00'den sonra mangal/semaver/ateş yakılması yasaktır.

Madde 5 - Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılması yasaktır.

Madde 6 - Orman sınırlarına 4 kilometre yakın olan yerlerde orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaktır.

Madde 7 - Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımının yapılması, kamuya ait bilbordlarda kullanılacak görseller, anonslar araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması, bu konuda el ilanı, broşürlerlerin Orman Bölge Müdürlüğü, belediyeler, piknik ve mesire yerleri işletmecileri tarafından bastırılması sağlanacaktır.

Madde 8 - Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması sağlanacaktır.

Madde 9 - Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır."

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