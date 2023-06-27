Bakan Kacır paylaştı: İşte milli uydu İMECE'den ilk görüntü

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini aktardı.

Bakan Kacır'ın paylaşımında, uydunun, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı fotoğraf bulunuyor.