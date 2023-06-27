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Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti

Antalya'da 20 yıl önce Selami Canpolat'ı iş yerinde öldüren Mehmet Açıkkan, zaman aşımına 15 gün kala polise teslim olarak suçunu itiraf etti. Açıkkan, vicdan azabından kurtulmak için bu kararı aldığını söylerken, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, elde edilen yeni deliller sonrasında dosyayı yeniden açtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 22:27, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 22:29
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Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti

Antalya'da 20 yıl önce Selami Canpolat'ı iş yerinde tabancayla öldüren Mehmet Açıkkan (46), zaman aşımına 15 gün kala polise teslim olarak suçunu itiraf etti.

Olay, 9 Temmuz 2003 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan yediemin deposunda meydana geldi.

Mehmet Açıkkan, iddiaya göre arkadaşı Kazım Ç.'nin Konyaaltı Plajı'nda vurulduğunu duyması üzerine kendisini hastanede ziyaret etti.

GEÇEN 20 YILA RAĞMEN KATİL BULUNAMADI

Bu sırada Kazım Ç., birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını, Canpolat'ın Soğuksu Mahallesi'ndeki yediemin deposunda bulunacağını belirterek, gidip korkutması için Açıkkan'a ruhsatsız tabanca verdi.

Açıkkan, bunun üzerine Soğuksu'da bulunan yediemin deposuna gitti. Burada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Açıkkan, yanında getirdiği tabancayla Selami Canpolat'a 4 el ateş edip kaçtı.

Polis, cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 20 yıllık süreye rağmen katili bulamadı.

HASTANE POLİSİNE BAŞVURDU

Zaman aşımının dolmasına 15 gün kala, Mehmet Açıkkan, cinayeti işlediği itirafında bulundu. Yaşadığı bir kavga sonrası Antalya'da bulunan bir hastaneye giden Açıkkan, buradaki bir polise Cinayet Şube Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini söyledi. Hastaneye gelen Cinayet Şubesi polisleri, Mehmet Açıkkan'ı gözaltına alıp, polis merkezine götürdü.

"VİCDAN AZABINDAN KURTULMAK İSTEDİM"

Yaklaşık 20 yıldır firari olduğu belirlenen Mehmet Açıkkan, ilk ifadesinde hastanede polisi görünce vicdan azabından kurtulmak için cinayeti itiraf etmeye karar verdiğini söyledi.

Cinayetin ardından uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sokaklarda yaşamaya başladığını söyleyen Açıkkan, "Kazım Ç.'nin vurulduğunu duyunca yanına gittim. Burada Kazım Ç. bana birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını söylemesi üzerine yediemin deposuna gitmeye karar verdim. Kazım Ç. bana silah verdi ve silah çekmesi halinde vurmamı söyledi. Öldürme kastım yoktu, amacım yaralamaktı. Kazım Ç.'nin beni azmettirmesi sonucunda bu olay yaşandı. 20 yıldır sokaklardayım. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Hastaneye gelince ve polisi görünce de cinayeti itiraf etmeye karar verdim." dedi.

SAVCILIK DOSYAYI YENİDEN AÇTI

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Açıkkan, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elde edilen yeni deliller sonrasında ise savcılık Kazım Ç. ve diğer şüpheliler hakkında inceleme başlattı.

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