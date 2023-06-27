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Alışveriş arabasında 350 bin lira unuttu

Erzincan'da bir market çalışanı ve sahibi, alışveriş arabasında unutulan çanta içindeki yaklaşık 350 bin lira değerinde döviz ve Türk lirasını polise teslim etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 22:35, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 22:35
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Alışveriş arabasında 350 bin lira unuttu

Kentte bayram alışverişi yapmak üzere markete gelen Ö.B, alışverişini tamamladıktan sonra aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi.

Ürünlerin parasını ödeyen Ö.B, market arabasına asmış olduğu çantasını unutarak buradan ayrıldı.

Bir süre sonra unutulan çantayı fark eden kasiyer ve iş yeri sahibi, çantayı muhafaza altında alarak polise bilgi verdi.

İş yerine gelen emniyet ekibi, çantadan çıkan 12 bin 400 dolar ve 34 bin Türk lirası ile Ö.B'ye ait muhtelif eşyayı tutanakla iş yeri sahibi ve kasiyerden teslim aldı.

Kısa sürede çantanın sahibine ulaşan emniyet ekibi, unutulan çantayı Ö.B'ye teslim etti.

Çantasını ve parasını alan Ö.B, alışveriş yaptığı markete giderek kasiyer ile iş yeri sahibine duyarlı davranışları için teşekkür etti.

İş yeri sahibi Yalçın Yerli, müşterilerden birinin yüklü miktarda parayı alışveriş arabasında unuttuğunu söyledi.

Kasiyerin olayı fark etmesi üzerine polise haber verdiklerini aktaran Yerli, "Kadın kasiyerimiz, alıveriş sepetinde unutulan çantayı fark etmesi üzerine muhafaza altına alarak polise teslim ettik. İş yerimiz çok güvenli, burada parası kaybolan müşterilerin paralarının iadesi mutlaka yapılır. Bizim kimsenin parasında gözümüz yok trilyon da olsa bu paranın iadesi yapılır." dedi.

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