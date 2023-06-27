Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı
Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 22:48, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 22:49
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.