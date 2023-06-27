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Bu yıl 150 ülkeden 1,8 milyon kişi hacı oldu

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacı olduğunu duyuruldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2023 23:00, Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 23:01
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Bu yıl 150 ülkeden 1,8 milyon kişi hacı oldu

Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunuyor. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacı olduğunu duyuruldu. Açıklamada, 1 milyon 660 bin 915 hacının Suudi Arabistan dışından kutsal topraklara geldiği ifade edilerek, 184 bin 130 hacının ise Suudi Arabistan'da yaşayanlardan oluştuğu belirtildi.

Bu yıl Arap ülkelerinden kutsal topraklara gelen hacı sayısının toplam oranın yüzde 21'ine denk gelen 346 bin 214, Asya ülkelerinden gelen hacı sayısının yüzde 63,5'e denk gelen 1 milyon 56 bin 317, Afrika ülkelerinden gelen hacı sayısının yüzde 13,4'e denk gelen 221 bin 863 ve Avrupa, Amerika, Avustralya ve ülkelerden gelen hacı sayısının yüzde 2,1'e denk gelen 36 bin 521 olduğu aktarıldı.

Hava yoluyla kutsal topraklara 1 milyon 593 bin 271 hacının, karayoluyla 60 bin 813 hacının ve deniz yoluyla 6 bin 831 hacının geldiği bildirildi.

Kabe'nin örtüsü temizlendi

Hacı adaylarının 30 gündür yoğun tavaf programında tozlandığı için dün akşam Kabe'nin örtüsünde temizlik yapıldı. Hac mevsiminin başlaması ile birlikte her yıl yapılan uygulama kapsamında Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırılıyor ve açıkta kalan kısım, pamuklu beyaz kumaşla kaplanıyorr. Hacı adaylarının örtüyü çekiştirmesi ve bazılarının ise örtüden parça kesmesi nedeniyle söz konusu uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor. Örtü, Hac mevsimi bittiğinde eski haline getiriliyor.

Öte yandan, özel bir atölyede 250 kişinin dokuduğu Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek, 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor.

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