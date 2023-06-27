FETÖ hükümlüsü Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Karadeniz Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da görülen davada cezaya çarptırılan B.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

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