28 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Kahramanmaraş Tanrıverdi Camii'nde kılacak, vatandaşlarla bayramlaşacak ve EXPO Konteynerkent'i ziyaret edecek.

- Kurtulmuş, Adıyaman'da valiliği ziyaret edecek ve AFAD koordinasyon toplantısına katılacak. Konteyner kent ve prefabrik kente gidecek Kurtulmuş, TOKİ deprem kalıcı konutları inşaat alanında ve örnek dairede incelemelerde bulunacak.

(Kahramanmaraş/05.50/08.00/Adıyaman/11.00/12.00/14.30/15.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Keçiören'deki Büyük Ankara Camisi'nde kılacak.

(Ankara/05.57)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Göksun ilçesindeki Meydan Çadır Camisi'nde bayram namazını kılacak, vatandaşlarla bayramlaşacak, konteyner kenti ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/05.30/06.30/06.45)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Narlıca Camii'nde kılınacak bayram namazı sonrası açıklama yapacak, konteyner kentleri ve hastaneleri ziyaret edecek, incelemelerde bulunacak.

(Hatay/07.30)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Tayland'da başlayacak. Milliler, ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/13.00)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon ve atıcılık olmak üzere 6 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ)