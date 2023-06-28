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Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 07:00, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 07:16
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Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen Salih Akdam (65) idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki motosiklet, Doğanyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Salih Akdam ve H.K, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan H.K, tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Salih Akdam'ın mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

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