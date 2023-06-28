Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 07:42, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 07:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin, "Ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."