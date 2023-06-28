118 bin konut için proje zamanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca kentsel dönüşümü sağlamak için İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuru sürecinin sonra ermesi ile konutların ön incelemesi yapılmaya başlandı. Bakanlık ekipleri ev ev konutların projeye uygunluğunu denetliyor. İncelemenin ardından keşif raporu hazırlanıyor. Son olarak ise gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanıyor ve proje aşamasına geçiliyor.

EN GEÇ 2 YILDA TESLİM EDİLECEK

Kampanyaya; 90 bin 61 binada, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde, 269 bin 670 başvuru yapıldı. Başvuruların ardından yapılan ön incelemeler sonucunda uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme aşamasına geçildi. Proje aşamasının ardından ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak. Bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma

ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

10 YIL VADEYLE ÖDEME İMKANI

Kampanya kapsamında 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkanı sağlanacak. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.

En fazla konut Bahçelievler'de

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında dönüşümün yapılacağı en fazla bina Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören'de en az ise Çatalca, Şile ve Adalar'da bulunuyor. Projeye Bahçelievler'den 26 bin 852, Bağcılar'da 25 bin 933, Güngören'de 20 bin 403, Çatalca'da 204, Şile'de 145, Adalar'da 84 başvuru yapıldı.

Merve Safa Akıntürk