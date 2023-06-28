'İskenderun il olmasın' kavgası
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, "İskenderun il olursa Türkiye'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girer" diye açıklama yapması tartışma oluşturdu. AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Hüseyin Yayman "Ayıplarını kapatmak için gündem değiştirmeye çalışıyor" dedi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 08:20, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 08:05
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği '19 yeni il' önerisi büyük ilçelerde heyecana yol açtı. Bazı ilçelerde davullu zurnalı kutlama yapıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesi de il olabilecek muhtemel yerler arasında gösteriliyordu.
Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "İskenderun'un il olması halinde Türkiye'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girer. Hatay'ı Türkiye'den kopartılması istenilen bir pozisyona sokmak istiyorlar" diyerek karşı çıktı. Savaş'ın açıklaması bölge milletvekillerinin tepkisini çekti.
EMRAH ÖZCAN-