Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'a kadar KGM tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek.

Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yapıldığından her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşıma ikişer şeritten kontrollü izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresinde meydana gelen (Maden-Erzurum arası) heyelan sebebiyle Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-4. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerinde ve Denizli çevre yolunun 2. etap 0-14. kilometrelerinde yol yapım, Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 54-66. kilometrelerinde refüj hendek, Edirne-Kırklareli yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.