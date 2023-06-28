'Acemi kasaplar' soluğu hastanede aldı

Kurban keserken parmağından yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gelen kasap Dursun İşleyiş, başından geçenleri gülerek anlattı.

Uzun yıllardır kasaplık yaptığını ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını anlatan İşleyiş, "Öyle bir kestim ki parmağım koptu, yılların bütün yorgunluğu, acısı çıktı. Artık usta oldum. Canım çok acımasına rağmen halime gülüyorum. Kurban sahipleri kemikleri keserken çok konuşunca dikkatim dağıldı, elimde sızı hissedince durumu anladım. Baktım orta parmağım yok, yüzük parmağım da sallanıyor. Herkes işi bıraktı parmağımı aradı ama kendim buldum. Dörtlüleri yakarak roket gibi hastaneye koştuk." diye konuştu.

Vatandaşları, kasapların işine karışmaması konusunda uyaran İşleyiş, "Lütfen kasaplar işini yaparken meraklı kurban sahipleri gelip konuşturmasınlar. Sabahtan beri 15 hayvan kestim, son 2 tane kalmıştı ki kendimi kestim. Şimdi buradan ameliyathaneye gideceğim." dedi.

Sami Çuhadar da 40 yıldır kasaplık yaptığını belirterek, bir anlık dalgınlıkla elini kestiğini söyledi. Çuhadar, "Bizimki acemi kasaplık değil, tamamen ihmal. Kasaplar da elini kesebiliyor, dalgınlığa dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kemik keserken elini hızar makinesine kaptıran "acemi kasap" İsmail Altın ise "Ne yazık ki merakımızdan duramadık. Artık tövbe ettim, gelecek sene elimi dokunmayacağım. İşi ehline bırakacağım." dedi.

- "58 asistanımız ve 5 cerrahi hocamızla acemi kasaplar için teyakkuz halindeyiz"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Burak Yaşar, Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasına rağmen oldukça yoğun bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan ve hastaneye başvuran pek çok kişinin olduğunu dile getiren Yaşar, "58 asistanımız ve 5 cerrahi hocamızla acemi kasaplar için teyakkuz halindeyiz. Kendi kurbanını kesmeye çalışan vatandaşlarımız aynı zamanda ellerini de kesiyorlar. Şimdiye kadar 50 kadar hastaya müdahale ettik, çoğunu ameliyata aldık. Akşam saatlerine kadar hastaneye başvuran sayısı 100'e ulaşacaktır, diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Hasan Murat Ergani ise kurban kesimi sırasındaki yaralanmalar nedeniyle acil servislerin yoğun olduğunu anlatarak, "Bayramın ilk günlerinde hastalar bıçakla yaralanmayla gelirken ilerleyen günlerde kıyma makinesine bağlı yaralanmalar sık oluyor. Vatandaşlarımızı işi ehline bırakmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Karadeniz'de 6 ilde "acemi kasaplar" hastanelik oldu



Ordu, Bayburt, Giresun, Artvin, Rize ve Trabzon'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 252 kişi hastanelere başvurdu.

Ordu'da bayramın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaraladı.

Kurban keserken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 72 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

Mesudiye ilçesinde bir kişi, kesim için götürdükleri büyükbaşın tepmesi sonucu başından yaralandı.

Ordu Devlet Hastanesine gelen yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

- Bayburt

Bayburt'ta 28 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar veya yakınlarının yardımıyla hastanelerin acil servislerine ulaştırıldı.

Yaralıların büyük kısmı yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken az sayıda kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Giresun

Giresun'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaralananlar, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Bıçak ve hayvan darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Artvin

Artvin'de kurban kesimi esnasında bıçak ve hayvan darbesi ile yaralanan 13 kişi, Artvin merkez ve ilçelerdeki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Hayati tehlikesi olmayan yaralıların büyük kısmı kendi imkanlarıyla, iki kişi ise ambulansla hastaneye getirildi.

Yaralılar, tedavi ve kontrollerin ardından taburcu edildi.

- Rize

Rize'de 75 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla veya yakınlarının yardımıyla hastanelerin acil servislerine ulaştırıldı.

Yaralıların büyük kısmı yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi, az sayıda kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Tedavisi devam edenlerin hayvan darbelerine bağlı kırıkları olduğu kaydedildi.

- Trabzon

Trabzon'da da il genelinde bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralanan 56 kişi, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Vücutlarının çeşitli bölgelerini keserek yaralananlar, kentteki hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Yaralıların büyük kısmı yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.