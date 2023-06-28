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Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı

Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 10:39, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 10:35
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Türk lirası mevduatları ve katılım hesaplarında stopaj indirimi süresi uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.

Bankaların ihraç ettiği tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarından elde edilen kazanç ve iratlarda, yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde, varlığa ve ipoteğe dayalı, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde indirimli gelir stopaj oranı uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıldı.

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

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