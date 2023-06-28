Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dün dolar endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 102,5 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,6 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0950 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 26,0580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 28,5370'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 33,1210'dan satılıyor.

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