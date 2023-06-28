ORC Araştırma açıkladı: Son 4 yılın en başarılı belediye başkanları kim?
ORC Araştırma son 4 yılın en başarılı belediye başkanları araştırması sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 11:59, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 12:07
ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu araştırma sonucu paylaşımı şu şekilde:
SON 4 YILIN EN BAŞARILI
BELEDİYE BAŞKANLARI
(Mart 2019-Haziran 2023)
SORU: 9 Ay sonra bir yerel seçim olacak. Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğinizde,
Belediye Başkanlarınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu?