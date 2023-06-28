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Adana'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti

Adana'da bir kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 12:40, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 12:50
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Adana'da bir kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti

İddiaya göre, Rıdvan S. (29) ilgisine karşılık vermeyen Sultan E'nin (27) merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çalıştığı iş yerine gitti.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan E'ye tabancayla ateş açan Rıdvan S, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İş yeri çalışlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Sultan E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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