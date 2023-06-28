İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim yerlerini denetledi

Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremzedelere kart tahsis edilecek
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Dolar'ın ateşi dinmiyor...26 TL'nin üzerinde seyrediyor
Vergi diliminde yeni düzenleme
Vergi diliminde yeni düzenleme
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
'Yerel yönetimlerin bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı'
118 bin konut için proje zamanı
118 bin konut için proje zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
Kurtulmuş: Şehirlerimiz eskisinden daha güzel hale gelecek
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
'Kendi evini kendi yerinde yapmak isteyenlere Devlet yardım edecek'
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
İstanbul'da kimse kalmadı: Taksiciler müşteri bulamıyor
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Zaman aşımına 15 gün kala cinayeti itiraf etti
Trafik sigortasına zam yolda
Trafik sigortasına zam yolda
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları ikinci kez arttı
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
Bakan Tekin: Öğretmenlerimiz tek başına bunu yapamaz
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
'Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek'
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Mesleki eğitim merkezlerinde okul birincileri belirlenecek
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Talip Geylan'dan proje okulu öğretmenlerinin görev süresinin uzatılmasına tepki
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Asgari ücret zammından sonra site aidatlarında kriz
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
TOKİ, 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvuru kılavuzu yayımlandı
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Türkiye'de bazı medya grupları Reuters ile sözleşmelerini feshetti
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den deprem bölgesinde eğitim hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
MEB proje okulu atamalarını nasıl yapacak?
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Dolar ve Avro'da son işlem gününde yeni zirve
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Kiralık araçta dolandırıcılık uyarısı: Bayram öncesi talep patlaması yaşanıyor
Yapay zekadan yarı fiyata tez
Yapay zekadan yarı fiyata tez
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
İstanbul'da 9 ilçe hayalet ev yuvası
Ana sayfaHaberler Siyasi

İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim yerlerini denetledi

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca:- "İzinli yerlerde kestirmezlerse hem idari para cezası ile karşılaşacaklar hem de herhangi bir hastalık veya durum karşısında hak sahibi olamayacaklar"- "Etlerini pay ettikten sonra üst üste yığmamaları, dinlendirdikten sonra da küçük parçalar halinde dolaplara yerleştirmeleri gerekiyor. Bir de bugün etlerini aldılar, yarın kıyma yapmaya götürüyorlar. Merdiven altı yerde yaptırmamalarını önemle rica ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 14:00, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 14:11
Yazdır
İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim yerlerini denetledi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşanırken, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de denetim yaptı.

Bayram namazının ardından hayvan pazarlarına giden vatandaşlar kurbanlıklarını aldı. Anadolu Yakası'ndaki Hekimbaşı Kurban Pazarı'nda vatandaşlar ile üreticiler arasında sıkı pazarlıklar yaşandı. Kurbanlıklarının tamamını satan bazı üreticiler çadırları sökmeye başlarken, bazıları ise kalan kurbanlıklar için alıcılarını bekledi.

Kurbanlıklarını önceden alanlar, satış pazarının yanında bulunan kesimhanelerde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların kurbanları, sırası geldiği zaman Ümraniye Belediyesinin görevlendirdiği kasaplar tarafından kesilerek sahiplerine teslim edildi.

Muş Malazgirt'ten getirdiği 28 kurbanlık hayvanın tamamını satan üretici Şakir Yalçın, çadırını sökerken, Sivas'tan getirdiği 25 hayvanın 24'ünü satan Ömer Yılmaz, "Bir tane kaldı, bakalım nasipte varsa onu da satarız." dedi.

Bayram tatili için Fransa'dan geldiğini belirten Nazım Alkan da "Dini vecibemizi yerine getirdik. Bir tane koç aldık, arkadaşlar sağ olsun kesip verdiler." diye konuştu.

Kurban satış yerlerinde zaman zaman sıkı pazarlıklar da yaşandı. Enes Abdullah Baklacı, bir üretici ile el sıkışarak sıkı pazarlığa girdi. Yaklaşık 10 dakika süren pazarlık sonucunda anlaşmaya varıldı.

- Üreticiyle anlaşan vatandaş şiir okudu

Üreticiyle yaptığı pazarlık sonrası mutlu olduğu gözlenen Mehmet Coşkun ise şiir okuyarak sevincini paylaştı. Coşkun, satıcıyla 81 bin liraya anlaştıklarını söyledi.

Üretici Ferhat Sütütemiz de kurban fiyatlarının ilk geldikleri günlerde 40 ila 120 bin arasında olduğunu ancak şu an 30 ila 90 bin aralığına gerilediğini aktardı.

- Ekipler denetimlerini sürdürdü

Ümraniye Hekimbaşı Kurban Pazarı'nda İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim de yapıldı.

Kurban pazarları ve kesimhanelerde inceleme yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine, denetimlerin daha önceden yol kontrolleriyle başladığını söyledi.

Vatandaşların kurbanlıklarını izinli yerlerden almasını ve ehil insanlara kestirmesini isteyen Karaca, "Eğer izinli yerlerde kestirmezlerse hem idari para cezası ile karşılaşacaklar hem de herhangi bir hastalık veya durum karşısında hak sahibi olamayacaklar." uyarısında bulundu.

Karaca, kurbanlarını kestirenlerin sonrasında yapmaları gereken işlemleri de şu şekilde açıkladı:

"Etlerini pay ettikten sonra üst üste yığmamaları, dinlendirdikten sonra da küçük parçalar halinde dolaplara yerleştirmeleri gerekiyor. Bir de bugün etlerini aldılar, yarın kıyma yapmaya götürüyorlar. Orada da mutlaka bakanlıktan onaylı işletmelerde bu işlemi yaptırsınlar. Merdiven altı yerde yaptırmamalarını önemle rica ediyoruz."

Şu ana kadar bir iki yer dışında izinsiz kesim yapılmadığını belirten Karaca, izinsiz kesim yapanlara 46 bin lira ceza kestiklerini, bunun yanında zabıtanın da ayrı bir ceza uyguladığını kaydetti.

- Kaçak kurban kesimleri yapıldı

Öte yandan, Beylikdüzü ve Başakşehir'de bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen kurban kesim alanları dışında kurbanlık hayvanlarını kesti.

Vatandaşların, boş arsaların yanında, yol kenarlarında, restoran bahçesi, oto tamircisi ve fabrika girişi gibi yerlerde kurban kestiği görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber