Şiddet uygulayan eşini yanlışlıkla öldüren kadına ev hapsi

Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan E.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Reşadiye Mahallesi'nde bir apartmandan silah seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde E.A'yı tabancayla vurulmuş ağır yaralı halde bulmuştu.

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