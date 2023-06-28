İstanbul'da 917 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 917 yaralının büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralananların kimi yakınlarının yardımıyla kimi de ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere götürüldü.

Bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

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