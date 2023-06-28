Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başladı
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör İsmail Kartal, Cidde'den kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli ekip, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 18:51, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 19:43
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ" denildi.