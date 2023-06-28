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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başladı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör İsmail Kartal, Cidde'den kalkan özel uçakla İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli ekip, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 18:51, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 19:43
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ" denildi.

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