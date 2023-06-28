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Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de arsa sahibi tarafından bariyer konarak, koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması krizi yaşandı. Tarla sahibinin adaya gelen tatilcilerden, Akvaryum Koyu'na girmeleri karşılığında 150 TL giriş ücreti alması tepki çekti. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 16:20, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 16:19
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Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı

Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu'na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı. Denize girmek için gelen turistler kapalı kapıyı görünce büyük şok yaşamıştı. Akvaryum Koyu'na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşanmıştı. Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu'nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de giriş ücreti krizi yaşandı.

Akvaryum Koyu'na girmek isteyenlerden 150 TL giriş ücreti alıyor
Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen tatilciler, Akvaryum Koyu'nda denize girmek istedi. Koyun girişine gelen tatilciler, koya girişteki yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Arazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti. Tatilciler durumu, Kaymakamlık ve Belediye'ye bildirdi. Koya girişte alınan 150 TL ücret alımı Belediye tarafından faaliyetin izinsiz olduğu nedeniyle durduruldu.

Ticari faaliyet sonlandırıldı
Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirterek, "25 Haziran Pazar günü vatandaşlardan gelen şikayet üzerine 478 parselde bulunan Akvaryum Koyu'na inen yol üzerinde herhangi bir geçerli iş yeri açma ya da çalıştırma fırsatı olmaksızın giriş ücreti altında fiş kesip ücret almak kaydıyla ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden de belediye tarafından yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz hükmü doğrultusunda buradaki ticari faaliyet sonlandırılmış ve işletme yönünden mühürleme işlemi uygulanmıştır. Bunun devamı halinde de hukuki ve idari takibin yapılacağı malikine iletilmiştir. Ayrıyeten de bu yapılan işlemde yine aynı gün 25 Haziran Pazar günü Bozcaada Kaymakamlığı'na ve kişinin kendisine bir yazı yazarak durumu bildirdik" dedi.

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