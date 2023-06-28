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Bayram ziyareti faciayla son buldu, kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Antalya'da 30 metre yükseklikten takla atarak yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden çiftin ağır yaralanan 24 yaşındaki kızları da yaşamını yitirdi. Genç kızın hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 17:46, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 17:48
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Bayram ziyareti faciayla son buldu, kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Öğle saatlerinde Kepez Beleni-Oymapınar yolunda meydana gelen kazada, İbrahim Hayri Özen (56) ve eşi Nuran Özen (53) olay yerinde yaşamını yitirmiş, kızları Ezgi Özen (24), oğulları Ahmet Özen (18) ve aracı kullanan İbrahim Hayri Özen'in abisi Zeynel Abidin Özen (63) yaralanmıştı.

Otomobilin arka koltuğunda anne ve babasıyla birlikte oturan ve kazada ağır yaralanan Ezgi Özen, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya'da yaşayan Özen ailesinin, Antalya'da yaşayan ve otomobili kullanan Zeynel Abidin Özen'in ailesinin yanına bayram ziyareti için geldikleri bildirildi.

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