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Maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde

Asgari ücret maaşına yapılan zam ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Haziran 2023 19:26, Son Güncelleme : 28 Haziran 2023 19:26
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Maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler enflasyon verilerinde

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

Haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte yılın ikinci zam oranı da ortaya çıkmış olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklilerin zam oranı 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

5 AYLIK FARK

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,26 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ HAKKINDA KONUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemeyle ilgili konuştu.

Bakan Işıkhan, düzenlemenin temmuzda Meclis'ten geçeceğini, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söyledi.

REFAH PAYI EKLENECEK

Memur ve emekliler için enflasyona göre belli olacak zam oranının refah payıyla yükselmesi bekleniyor.

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