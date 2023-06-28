İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sınırın sıfır noktasında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi temaslarda bulunmak üzere sınırın sıfır noktasında ziyarette bulundu. Bakan Yerlikaya ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti, daha sonra konteyner kentte bulunan depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Yerlikaya Kilis Valiliğinde yaptığı açıklamada, konteyner kentte yaşayan depremzedelerin en kısa sürede konutlarına yerleşeceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, Kilis'in son 20 yılda çok büyük değişim ve dönüşüm yaşadığını ifade ederek, "Kilis bu süreçlerde zor imtihanlardan geçti. Bunlardan birisi de şüphesiz 6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden birisi olmasıydı. Kilisli kardeşlerimizin son derece girişimci, mücadeleci ve her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermeleri açısından kendileriyle iftihar ediyoruz. 2015-2018 yılları arasında biliyorsunuz Gaziantep Valiliği yaptığım ve bu sürede de Kilis'e çok gidip geldim. Hem sınır ötesindeki harekatlarda hem de o bölgelerin ihyasında Kilis fevkalade duruş sergiledi, her türlü zorluğun da üstesinden geldi. Bu vakit itibariyle şunu gururla söyleyebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kilis'imiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için tüm kentlerde olduğu gibi canla başla gayret ediyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları çok büyük uyum ve ahenk içerisinde ve Kilis'i daha yukarıya taşıyabilmek, millet-devlet bütünleşmesi açısından çok büyük uyum içerisindeler. Bu yüzden Kilis halkının her birini kutluyorum" dedi.

"Kilis sanayi şehri olma yolunda hızla ilerliyor"

Bu sanayi merkezlerinde de yer bulmanın şu an itibariyle çok güç olduğunu, bu yüzden de yenilerini yapma noktasında ciddi bir gayretin bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, Kilis'in aynı zamanda tarımsal potansiyelini de inovasyon, markalaşma, rekabetçiliğini yukarı taşımakla ilgili de ciddi çaba gösterdiğini ifade etti. Yerlikaya, "Bu noktada bölge topraklarının sunduğu zenginlikleri kullanma noktasında takdiri hak ediyor. Hakeza milletvekillerimizin de büyük gayretleriyle tarımsal sulamayla ilgili de devletimiz ve hükümetimiz bu çalışmaları destekliyor. Barajlar ve göletlerle birlikte tarımsal ürün çeşitliliğimiz ve niteliği çok daha yukarı çıkacak. Bu da çiftçilerimizin zenginliğine zenginlik katacak" diye konuştu.

"Depremzede vatandaşlarımız, güle oynaya en kısa sürede evlerine geçecek"

6 Şubat depremlerinin 143. gününü geride bıraktıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok. Ayrıca tesislerde misafir edilen vatandaşımız da yok. Kırsal ve kent merkezinde konteyner kentte kalan vatandaş sayımız ise bin 696. Kira yardımı alan ise bin 491 vatandaşımız var. Orta ve üstü hasarlı konut sayısı 3 bin 312, 262 ticari alan var. 900 civarında da ahır ve diğer yapı karşımıza çıkıyor. Depremin ilk anından bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tüm deprem felaketini yaşayan şehirlerimizdeki hizmetler takip ediliyor, bizler de anbean sahadayız. Kalıcı konutla ilgili Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, zamanında olacak ve bunu hep birlikte göreceğiz. Bu noktada milletimiz bize inanıyor. Biz de onların göreceksiniz konteyner kentlerde, geçici konaklama merkezinde kalan vatandaşlarımız, güle oynaya zamanı geldiğinde konutlarına geçecek. Biz de bu sevinci hep birlikte yaşayacağız."

Konuşmasının sonunda tüm Kilislilerin bayramını kutlayan Yerlikaya, depremde evleri yıkılan vatandaşlar için inşa edilen konteyner kentteki depremzedeleri ziyaret ederek bayramlaştı. Çocuklar ile yakından ilgilenen Yerlikaya, küçük bir bebeği de kucağına alarak sevdi.

Son olarak Kilis Belediyesini ziyaret eden Yerlikaya, belediye personeliyle de bayramlaştı.

Bakan Yerlikaya'nın ziyaretine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Metin Karakuş, MHP İl Başkanı Mustafa Özdemir de eşlik etti.